مباراة الزوراء والوصل اليوم الاثنين 11-3-2019 في دوري أبطال آسيا 2019

يستضيف نادي الزوراء العراقي الأول لكرة القدم، نظيرة نادي الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة نارية ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019 في الموسم الكروي الحالي، وذلك على ملعب كربلاء معقل نادي الزوراء.

حيث يسعى نادي الوصل الإماراتي إلى مواصلة سلسلة نتائجة الإيجابية في الموسم الكروي الحالي في دوري أبطال آسيا 2019، وذلك أمام نادي الزوراء العراقي الطموح والذي حقق التعادل أمام نظيرة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في الجولة الأولى، كما إن المباراة هي الأولى على ملعب كربلاء منذ فترة طويلة.

حيث يحتل نادي الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم، صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعدما حقق الفوز على نظيرة نادي النصر السعودي بهدف نظيف، بينما يحتل نادي الزوراء العراقي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة عقب التعادل في الجولة الأولى.

موعد مباراة الزوراء والوصل والقنوات الناقلة

مباراة الزوراء والوصل، سوف تقام في تمام الساعة 18:00، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت الإمارات، 17:00 مساء بتوقيت العراق، كما سوف يقود المباراة تحكمياً الحكم كوك مان ليو من هونغ جونغ، حيث سوف تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق سوار الذهب، والكأس 7 بصوت المعلق أحمد المعمري.