"لاعب الزمالك" يوقع رسميا للإسماعيلي 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: وقع محمود عبدالعاطي لاعب الزمالك المعار للإسماعيلي، على عقد لمدة 3 سنوات مع الدراويش، بخلاف الموسم الحالي. وأوضح دونجا في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن عقد دونجا مع الإسماعيلي إعارة مع وجود بند بنية البيع مع نهاية الموسم. Advertisements وأكمل: "بمجرد دفع الإسماعيلي المبلغ المتفق عليه مع الزمالك، سأصبح لاعبا بالإسماعيلي لمدة 3 سنوات". ويتضمن عقد دونجا مع الإسماعيلي بندا بأحقية الشراء بمجرد دفع 10 ملايين جنيه للزمالك. وخاض اللاعب صاحب الـ26 عاما، 5 مباريات بالدوري، و4 بدوري الأبطال، ومباراة بكأس مصر، منذ انضمامه لصفوف الدراويش في انتقالات يناير الماضية.

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