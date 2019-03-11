مدرب الإسماعيلي منتقدا جدول المباريات: لم أر ذلك في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

عبر البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي، عن غضبه من جدول مباريات فريقه خلال الموسم الحالي.

وأبدى سيدومير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعجبه من ضغط مباريات الإسماعيلي سواء بدوري أبطال إفريقيا أو الدوري.

وأضاف: "طوال تاريخي في الملاعب سواء كلاعب او كمدرب لم أر هذا الضغط الكبير من المباريات التي تحدث الأن لي مع الإسماعيلي".

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وأوضح أن هذا الضغط المتواصل أدى للعديد من الإصابات داخل الفريق، وإرهاق اللاعبين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة الثلاثاء، ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 28 نقطة، فيما ودع دوري الأبطال رسميا من دور المجموعات قبل جولة من نهاية مبارياته.