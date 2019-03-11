الزمالك يلغي فكرة السفر للجزائر بطائرة خاصة.. وأحداد يقرر الاعتذار لرئيس النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الإداري بنادي الزمالك، أن المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق، قرر الاعتذار لرئيس نادي الزمالك عن تصرفه في مباراة جورماهيا الكيني.

وأعلن رئيس نادي الزمالك تغريم أحداد 300 ألف جنيه، بعد واقعة "وقوفه على الكرة" في مباراة جورماهيا الكيني والتي انتهت لصالح الزمالك 4-0، بالجولة الخامسة بالكونفيدرالية.

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وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "أحداد قرر التوجه لرئيس نادي الزمالك من أجل الاعتذار عن ما بدر منه في مباراة جورماهيا".

وتابع "يتم العمل على انهاء كل الأمور المتعلقة بالسفر للجزائر وحجز تذاكر الطيران، الزمالك لن يستقل طائرة خاصة في الرحلة المقبلة لمواجهة نصر حسين داي".

واختتم "السفر سوف يكون صباح يوم الجمعة المقبل، المباراة ستقام يوم الأحد، ويعود الفريق يوم الاثنين 18 مارس، وذلك استعدادا لملاقاة المقاولون العرب يوم 20".