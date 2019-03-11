محمد عواد يمدح ميدو وإدارة الوحدة ويشكر أحمد ناجي

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تحرير:كريم مليم ١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
محمد عواد
كال محمد عواد حارس المنتخب الوطني، والنادي الإسماعيلي المعار لصفوف نادي الوحدة السعودي، المديح على محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وأحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة، وناديي الوحدة وطلائع الجيش ومسؤوليه، وأحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة، حيث كتب محمد عواد، اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرا نادي طلائع الجيش والعميد مهدي والدكتور شيحة وكابتن سيد السويركي مدرب الحراس على التأهيل الفترة الماضية.. هذا ليس غريبا على المنظومة العسكرية تجاه الرياضيين".
شكرا نادي طلاع الجيش و العميد مهدي والدكتور شيحة وكابتن سيد السويركي مدرب الحراس على التأهيل الفترة الماضية.. هذا ليس غريبا على المنظومة العسكرية تجاه الرياضيين ????? — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) March 11, 2019 شكرا لطبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلاء وكابتن أحمد ناجي على التواصل معي
شكرا نادي طلاع الجيش و العميد مهدي والدكتور شيحة وكابتن سيد السويركي مدرب الحراس على التأهيل الفترة الماضية.. هذا ليس غريبا على المنظومة العسكرية تجاه الرياضيين ?????
شكراً لطبيب المنتخب..دكتور محمد ابو العلاء وكابتن احمد ناجي علي التواصل معي اكثر من مرة الفترة الماضية ❤🇪🇬— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) March 11, 2019
— Mohamed Awaad (@mohamedawaad)
شكراً لنادي الوحدة @alwehdaclub1 @Turki_alalshikh @hatimk09 @ علي التعامل مع المحترفين بشكل احترافي ورائع وعدم الاستعجال في عودة المصابين في مباراة هي الأهم في الموسم أمام الهلال وهذا يحسب للمدير الفني @midoahm وثقته الكبير في جميع اللاعبين👏🔴🇪🇬🇸🇦❤️— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) March 11, 2019
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