انت الان تتابع محمد عواد يمدح ميدو وإدارة الوحدة ويشكر أحمد ناجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

محمد عواد

كال محمد عواد حارس المنتخب الوطني، والنادي الإسماعيلي المعار لصفوف نادي الوحدة السعودي، المديح على محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وأحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة، وناديي الوحدة وطلائع الجيش ومسؤوليه، وأحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة، حيث كتب محمد عواد، اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرا نادي طلائع الجيش والعميد مهدي والدكتور شيحة وكابتن سيد السويركي مدرب الحراس على التأهيل الفترة الماضية.. هذا ليس غريبا على المنظومة العسكرية تجاه الرياضيين".

شكرا نادي طلاع الجيش و العميد مهدي والدكتور شيحة وكابتن سيد السويركي مدرب الحراس على التأهيل الفترة الماضية.. هذا ليس غريبا على المنظومة العسكرية تجاه الرياضيين ????? — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) March 11, 2019 شكرا لطبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلاء وكابتن أحمد ناجي على التواصل معي