مدير البطولة العربية يفتح النار على مجلس الأهلي

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١١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

مجلس إدارة النادي الأهلي

أبدى طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية، ومستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، تعجبه من بيان النادي الأهلي الذي يوضح فيه انسحابه من البطولة العربية لكرة القدم بسبب الإساءة من رئيس الاتحاد العربي، وكشف طلال في تصريحات للقناة السعودية ردا على بيان القلعة الحمراء: «بيان غريب من الأهلي المصري، وشر البلية ما يضحك.. في البداية نادي الأهلي ناد كبير وعريق وجماهير كبيرة وعريقة وهو تاريخ لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال، لكن هذه العراقة يجب أن يقابلها إدارة عريقة تتعامل مع ذلك».

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وكان الأهلي قد قرر في بيان له يوم التاسع من شهر فبراير الماضي، مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على