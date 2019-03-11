انت الان تتابع المقاصة يسعى للثأر من الداخلية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

مصر للمقاصة Advertisements

يحتضن استاد كلية الشرطة بالعباسية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين الفريق الفيومي والداخلية، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد المقاولون العرب، فوز الداخلية بهدف نظيف أحرزه حسام سلامة (باولو)، وكان يقود المباراة حينها تحكيميا، مبروك نبيل، وكان يعاونه هشام طلب وأسامة السيد، بينما كان أحمد صلاح حكمًا رابعًا.

ويحتل نادي الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز السادس عشر بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 4 وتعادل في 11 وخسر في 10، وسجل الفريق 28 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق نقطة عن النجوم صاحب المركز السابع عشر، وبفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز الثامن عشر. في