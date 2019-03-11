انت الان تتابع الزمالك يتحدث عن انتقال لاعبيه إلى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

امير مرتضى

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن لقاء أمس أمام جورماهيا الكيني والفوز برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وتلويح بعض اللاعبين بالرحيل إلى النادي الأهلي، وقال أمير في مداخلة تليفزيونية عبر قناة المحور ببرنامج "الزمالك اليوم": "لا نقبل من أي لاعب بالفريق الأول أن يلوح بالرحيل للقلعة الحمراء أو لأي نادٍ آخر".

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وأضاف: "أي لاعب سيتحدث عن تلقيه عرضًا من أي ناد سأجلس معه في غرفة مغلقة وأطلب منه العرض الرسمي للموافقة على رحيله في أي وقت". وعن الفوز أمام جورماهيا، قال: "قدمنا مباراة جيدة واللاعبون ظهروا بمستوى جيد وأشكر مجلس الإدارة لتحمله تعثرنا خلال الفترة الماضية، مضيفا أن اللاعبين استطاعوا الوقوف على أقدامهم