أهداف صلاح تغيب عن ليفربول في الوقت الحاسم من الموسم

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يمر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بفترة سلبية في مرحلة حاسمة من الموسم، وذلك بعد أن فشل في التسجيل في 4 مباريات متتالية للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي

فشل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي وذلك في فوز ليفربول في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي على بيرنلي بنتيجة 4-2، ليمر صلاح بأسوأ سلسلة متتالية له مع الريدز دون تسجيل أي أهداف، حيث لم يسبق له أن فشل في التسجيل في 4 مباريات متتالية في البريميرليج منذ أن انضم إلى الليفر في صيف عام 2017، ويصبح مهددًا وبقوة لفقدان لقبه الخاص بهداف الدوري الإنجليزي والذي توج به الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا، محطمًا حينها الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف يسجلها لاعب في عصر البريميرليج في موسم يتألف من 38 مباراة.

ويتصدر مهاجم مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صدارة الهدافين برصيد 18 هدفًا، ويوجد في المركز الثاني كل من صلاح إضافة إلى المهاجم الجابوني لأرسنال، بيير إيمريك أوباميانج والمهاجم الإنجليزي لتوتنهام هاري كين برصيد 17 هدفًا. كما يملك النجم السنغالي ساديو ماني، زميل صلاح في ليفربول 16 هدفًا

ويتصدر مهاجم مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صدارة الهدافين برصيد 18 هدفًا، ويوجد في المركز الثاني كل من صلاح إضافة إلى المهاجم الجابوني لأرسنال، بيير إيمريك أوباميانج والمهاجم الإنجليزي لتوتنهام هاري كين برصيد 17 هدفًا. كما يملك النجم السنغالي ساديو ماني، زميل صلاح في ليفربول 16 هدفًا في رصيده يحتل بها المركز الثالث، مقابل 15 هدفًا لنجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج، بفضل الهاتريك الذي سجله في المباراة الأخيرة في شباك واتفورد. وبدأت السلسلة السلبية لصلاح في مباراة مانشستر يونايتد يوم 24 فبراير الماضي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ومن ثم فشل في التسجيل في مباراة واتفورد يوم 27 فبراير الماضي، على الرغم من الفوز الكاسح الذي حققه رجال يورجين كلوب بخماسية نظيفة. وغابت أهداف صلاح للمباراة الثالثة على التوالي في تعادل ليفربول السلبي مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم 3 مارس الماضي، وأخيرًا في لقاء بينرلي. كما غابت أهداف صلاح في دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا في ذهاب دور الـ16، عندما تعادل ليفربول على ملعبه الأنفيلد أمام بايرن ميونخ بدون أهداف. وبالتالي لم يسجل صلاح سوى هدف وحيد منذ بداية شهر فبراير الماضي في 7 مباريات خاضها في جميع المسابقات، لتغيب أهداف نجم المنتخب الوطني عن مباريات ليفربول في مرحلة حاسمة للغاية من الموسم. Advertisements وتراجع ليفربول عقب تعادله مع إيفرتون في الجولة قبل الماضية، إلى المركز الثاني، ليفرط في الصدارة لصالح حامل اللقب مانشستر سيتي، وبات الريدز مهددًا وبقوة بعدم التتويج بلقب الدوري، على الرغم من الحملة الكبيرة للريدز منذ بداية الموسم للتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، وهو اللقب الذي لم يتوج به ليفربول من قبل في عصر البريميرليج الذي بدأ في عام 1992. كما بات ليفربول مهددًا وبقوة بالخروج من دوري أبطال أوروبا، تلك المسابقة التي وصل إلى المباراة النهائية بها الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1. كما ودع ليفربول بالفعل مسابقتي كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبالتالي أصبح الفريق مهددًا بإنهاء الموسم دون التتويج بأي بطولة، على الرغم من العروض القوية التي قدمها الريدز هذا الموسم بشكل عام وفي الدوري الإنجليزي بشكل خاص. ويحتاج ليفربول إلى أهداف صلاح بشدة فيما تبقى من الموسم للإبقاء على أمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كما يحتاج صلاح نفسه لاستعادة حاسته التهديفية العالية التي ظهر بها الموسم الماضي، من أجل التتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف للبريميرليج للموسم الثاني على التوالي. وبالنسبة إلى اللاعبين الذين تمكنوا من التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين على التوالي، فهناك 5 لاعبين تمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز. وكانت البداية عبر المهاجم الإنجليزي ألان شيرر، والذي توج باللقب 3 مرات على التوالي مواسم 1994- 1995 و1995- 1996 و1996- 1997. ومن ثم توج المهاجم الإنجليزي مايكل أوين باللقب مرتين على التوالي موسمي 1997- 1998 و1998- 1999، وأتى دور الفرنسي تييري هنري الذي توج باللقب 3 مرات على التوالي مواسم 2003- 2004 و2004- 2005 و2005- 2006. وأحرز المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي اللقب مرتين على التوالي موسمي 2011- 2012 و2012- 2013، وأخيرًا توج هاري كين بالحذاء الذهبي مرتين موسمي 2015- 2016 و2016- 2017.

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