انت الان تتابع صدام ناري بين وادي دجلة وطلائع الجيش في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١١ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

وادي دجلة Advertisements

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين الطلائع والفريق الدجلاوي، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فوز دجلة بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية دجلة محمد عادل جمعة ومحمد محمود، بينما أحرز هدف الجيش محمد رزق، وكان يقود المباراة حينها تحكيميا، جهاد جريشة، وكان يعاونه سامي هلهل وأحمد بكر، بينما كان أحمد صالح حكمًا رابعًا.

ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، برصيد 26 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 5 وخسر في 13، وسجل الفريق 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 40 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش وحرس الحدود، الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب، وبفارق نقطتين