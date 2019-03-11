هل يضحي سولسكاير بالبريميرليج من أجل دوري الأبطال؟

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يملك أولي جونار سولسكاير، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، فرصة كبيرة لتحقيق موسم تاريخي مع مانشستر يونايتد في ظل منافسته على لقبين، بعد البداية السيئة للشياطين الحمر

تعرض مانشستر يونايتد أمس الأحد لأول هزيمة له في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكاير، وذلك بالخسارة أمام أرسنال بهدفين دون رد، وهي الهزيمة التي فتحت باب التساؤلات، فهل يقرر مانشستر يونايتد مواصلة المنافسة على جميع الأصعدة؟ أو يبدأ في التركيز على بطولة بعينها؟ خاصة أن أمام الشياطين الحمر شهران قبل نهاية الموسم الجاري، وتبقى رغبة اليونايتد المؤكدة هي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المهمة التي تعقدت بخسارة أمس، وفقدان مانشستر للمركز الرابع في جدول الترتيب.

ونجح مانشستر يونايتد في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم واحدة من أفضل العودات في تاريخ المسابقة الأوروبية، بإقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ16، وسيعرف هوية الخصم الذي سيواجهه في الدور المقبل، يوم الجمعة القادم عند إجراء القرعة، في مسابقة ترى جماهير اليونايتد أن فريقها قادر على الظفر

ونجح مانشستر يونايتد في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم واحدة من أفضل العودات في تاريخ المسابقة الأوروبية، بإقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ16، وسيعرف هوية الخصم الذي سيواجهه في الدور المقبل، يوم الجمعة القادم عند إجراء القرعة، في مسابقة ترى جماهير اليونايتد أن فريقها قادر على الظفر بلقبها للمرة الأولى منذ عام 2008. ولا يزال مانشستر يونايتد ينافس أيضًا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه الشياطين الحمر وولفرهامبتون في ربع النهائي، بحثًا عن التتويج بلقب هذا الموسم. ويمر سولسكاير بظروف صعبة، في ظل معاناته من الكثير من الإصابات، ومع ذلك يضع النرويجي ثقة كبيرة في لاعبيه بقدرتهم على إنهاء الموسم بقوة، ولكن يجب عليه أن يتخذ قرارا مهما، هل يضحي سولسكاير بمسيرة الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي؟ هل يريح لاعبيه في الدوري الإنجليزي بحثًا عن المجد الأوروبي؟ وبدوره قال محلل شبكة "سكاي سبورتس" ولاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل: "بعد الشعور الرائع الذي قدمه سولسكاير لجماهير اليونايتد يوم الأربعاء الماضي في مباراة سان جيرمان، يجب عليه أن يجلس وينظر إلى جدول المباريات المقبلة للفريق، فأسلوب لعب لا يمكن للاعبي اليونايتد تحمله على المستوى البدني، خاصة أنه يطلب من الجميع الجري كثيرًا في المباريات". Advertisements ويواجه مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة في الدوري وولفرهامبتون في ربع نهائي الكأس ومن ثم يستقبل واتفورد على الأولد ترافورد في الدوري، قبل أن يرحل مرة أخرى لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري. وبعد تلك المباريات الثلاث، ستأتي المواجهات التي سترسم ملامح موسم مانشستر يونايتد، حيث يواجه بعدها مبارتان في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم يواجه كل من وست هام وإيفرتون ومانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وبالتالي سيدخل الشياطين الحمر معارك عديدة حتى يوم 28 أبريل المقبل. وأضاف نيفيل: "الفترة من الآن وحتى 28 أبريل مثيرة للغاية وستختبر قدرة مانشستر يونايتد، فربما يواجه الفريق مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال وفي نصف نهائي كأس الاتحاد، كما أن هناك مبارتين في غاية الصعوبة أمام إيفرتون وتشيلسي مع وجود تلك الإصابات". في مثل هذا التوقيت من الشهر المقبل، ربما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث في الدوري، وفي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والعكس صحيح، فربما يودع كل البطولات ويفقد حظوظه في احتلال المركز الرابع في الدوري. وتابع نيفيل: "الحالة الفنية للفريق هائلة في الوقت الحالي، ولكن لا يزال الطريق طويلًا لإنهاء الموسم بنجاح، هناك فرصة جيدة، ولكن التحدي كبير، وعلى الفريق الإيمان بحظوظه، والتأكد من عدم خسارة كل شيء، ومن الصعب لسولسكاير حاليا التركيز على بطولة واحدة وإهمال الباقي، فهناك موسم تاريخي لمانشستر يونايتد من الممكن تحقيقه. يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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