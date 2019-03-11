إنبي يأمل في العودة لطريق الانتصارات عبر حرس الحدود

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تحرير:كريم مليم ١١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
نادي إنبي
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين الحدود وإنبي، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وكان يقود المباراة حينها تحكيميا، أحمد حمدي، وكان يعاونه أحمد ساهر وشريف التباع، بينما كان محمد محمود عبد الله حكمًا رابعًا.
ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر في 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الحادي عشر، وبفارق نقطة عن الإسماعيلي والاتحاد السكندري، التاسع
في المقابل يتذيل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر في 11، وسجل الفريق 27 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق نقطة عن النجوم صاحب المركز السابع عشر، وبفارق نقطتين عن الداخلية.
ويسعى إنبي لتحقيق الفوز الغائب عن أروقة الفريق البترولي منذ 6 مباريات، والذي كان أمام طلائع الجيش في التاسع من يناير الماضي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر.
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