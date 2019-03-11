انت الان تتابع إنبي يأمل في العودة لطريق الانتصارات عبر حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

نادي إنبي

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين الحدود وإنبي، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وكان يقود المباراة حينها تحكيميا، أحمد حمدي، وكان يعاونه أحمد ساهر وشريف التباع، بينما كان محمد محمود عبد الله حكمًا رابعًا.

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ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر في 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الحادي عشر، وبفارق نقطة عن الإسماعيلي والاتحاد السكندري، التاسع