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بعد فشل سولاري.. ريال مدريد يستقر على هذا المدرب حتى نهاية الموسم

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع بعد فشل سولاري.. يستقر على هذا المدرب حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني، استقر على المدرب المقبل للفريق، مع اقتراب إقالة المدرب المؤقت الحالي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، لفشله في إعادة “الملكي” إلى مستواه المعهود.

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وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن مصادر لها أكدت أن اللاعب السابق لريال مدريد، البرازيلي روبيرتو كارلوس، هو الأقرب لخلافة سولاري، وسيقود كتيبة “الميرنغي” حتى نهاية الموسم الحالي، قبل الاستقرار على مدرب دائم للمواسم المقبلة.

وكان ريال مدريد، خرج من مسابقتي كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، حامل لقبها، في ظرف أسبوع واحد، فضلًا عن ابتعاده بفارق 9 نقاط خلف متصدر ، مما أثار الشكوك حول أحقية سولاري في الاستمرار مع الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وبالرغم من قلة خبرة الأسطورة البرازيلية في عالم التدريب، إلا أن إدارة “الملكي” تثق في قدرة كارلوس على تحسين صورة الفريق حتى نهاية الموسم.

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