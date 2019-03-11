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الإيقاف يحرم الإسماعيلي من عبدالرحمن مجدي في مواجهة سموحة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي جناحه الدولي عبدالرحمن مجدي في مواجهة سموحة، المحدد لها غدًا الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 بمسابقة الدوري الممتاز المصري، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، حصل اللاعب الشاب على إذن من الجهاز الفني، بقيادة البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، لمغادرة معسكر الفريق بالإسكندرية للاطمئنان على والدته التي تعرضت لوعكة صحية.

يذكر أن عبدالرحمن مجدي، الذي تم استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقرر انطلاقه الشهر الجاري، قد سجل هدف الإسماعيلي في شباك مازيمبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل 1-1، ليودع الدروايش دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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