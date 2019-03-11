لوثر ماتيوس يثق في قدرة بايرن ميونخ على عبور عقبة ليفربول بدوري الأبطال

أعرب اللاعب الدولي الألماني السابق لوثر ماتيوس عن ثقته في قدرة نادي بايرن ميونخ على عبور عقبة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا على خلفية الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق في الوقت الراهن.

ويخوض بايرن ميونخ جولة الإياب لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي مع ليفربول الإنجليزي.

وقال ماتيوس، الذي ارتدى قميص بايرن ميونخ طوال 12 عاما: "صفر/صفر (نتيجة مباراة الذهاب) هي نتيجة جيدة، ولكنها خطيرة أيضا بالطبع".

وأضاف: "عندما يكون هناك حاجة لإحراز هدف ستسنح لليفربول أيضا بعض الفرص، ولكن بايرن ميونخ سيلعب في بيته، وسبق له أن تغلب على الكثير من الفرق في دوري الأبطال".

ويرى اللاعب الألماني السابق أن بايرن ميونخ هو المرشح الأول للتتويج بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

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واستطرد قائلا: "قبل أربعة أسابيع كنت لأقول أن بوروسيا دورتموند سيكون البطل، ولكن اللحظة الحالية تشير إلى أن بايرن هو المرشح الأول في البطولتين المحليتين".

وأشاد ماتيوس أيضا بالمدير الفني لبايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، وقال: "كوفاتش عبر مرحلة الضعف، الآن أصبح يسيطر على الفريق، بايرن يعيش حالة من التناغم هي الأعلى منذ وقت طويل".

وعلى النقيض، أكد ماتيوس أن حظوظ نادي شالكه، النادي الألماني الثاني المشارك في دوري أبطال أوروبا، ضئيلة للغاية بعد أن سقط في مباراة الذهاب على ملعبه 2 / 3 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأبدى ماتيوس إعجابه بقدرة شالكه على التماسك والاستمرار في المنافسة في البطولة الأوروبية، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا الفريق لا يملك حظوظا كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية.

واختتم قائلا: "ولكن لا أرى أي احتمال لاستمراره في التقدم، احتمالات خروج شالكه تصل إلى 9ر99 بالمئة، إذا تمكن من التأهل فسيكون هذا أحد أهم الإنجازات في تاريخ دوري أبطال أوروبا".