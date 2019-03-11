الاتحاد الدولي لألعاب القوى يبقي على إيقاف روسيا

أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وللمرة العاشرة منذ اكثر من ثلاث سنوات، على عقوبة الإيقاف المفروضة على روسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد فضيحة التنشط الممنهج من قبل الدولة، وذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد في الدوحة الاثنين.

وشرح مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنه فرض شرطين لرفع عقوبة الإيقاف وهما: تحميل روسيا التكاليف الناتجة عن معالجة هذه الفضيحة، وانتظار مرحلة مصادقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) على البيانات الالكترونية التي حصلت عليها من مختبر موسكو في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وحصل تقدم واضح ازاء هذين الشرطين منذ آخر اجتماع لمجلس الاتحاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي في موناكو.

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وقال مدير لجنة العمل المنوطة بهذه القضية روني اندرسن خلال مؤتمر صحافي الاثنين "تحدث الاتحاد الروسي لألعاب القوى عن مشكلة لوجستية بما يتعلق بدفع التكاليف" مشيرا الى ان "الاتحاد الدولي لالعاب القوى سيقوم بمعالجة هذه المشاكل".

واضاف "في ما يتعلق ببيانات (مختبر موسكو)، فان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم بدراستها وقد جعلت من نقل المعلومات الى شعبة النزاهة في الاتحاد الدولي لالعاب القوى، أولوية بالنسبة اليها".

وبدأت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الأربعاء الماضي مرحلة مصادقة البيانات الالكترونية التي حصلت عليها من مختبر موسكو في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بعد الانتهاء من فترة التنزيل الاولية، وهي عملية يمكن أن تستمر لفترة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر.