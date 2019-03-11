فيدرر يحقق بداية قوية في مشواره ببطولة إنديان ويلز للتنس

حقق النجم السويسري روجيه فيدرر بداية قوية في مشواره ببطولة إنديان ويلز للتنس وتأهل للدور الثالث بالفوز على الألماني بيتر جويوفيتسك 6 / 1 و7 / 5 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الثاني.
وقال فيدرر عقب المباراة "أعتقد أنني أديت بشكل جيد في المجموعة الأولى ، وبعدها سارت الأمور بسلاسة".
ويلتقي فيدرر 37/ عاما/ ، الحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى ، في الدور الثالث مواطنه وصديقه ستانيسلاس فافرينكا ، الحائز على ثلاثة ألقاب في جراند سلام ، والذي تأهل بالفوز على المجري مارتون فوسوفيكس 6 / 4 و6 / 7 (5 / 7) و7 / 5 .
وقال فيدرر بشأن فافرينكا "إن لم يكن يعاني من ألم أو إصابة ، أعتقد أننا سنشاهد أداء هائلا من ستانيسلاس ، لأنني أعرف قدراته."
وصعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم ، دون عناء ، إلى الدور الثالث بالفوز على الأمريكي جاريد دونالدسون 6 / 1 و6 / 1
في مباراة استغرقت 72 دقيقة.
ويلتقي نادال في الدور الثالث الأرجنتيني دييجو شوارتزمان الذي صعد بالفوز على الإسباني روبرتو كارباييس باينا 6 / 3 و6 / 1 .
كذلك تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس للبطولة إلى الدور الثالث بالفوز على الفرنسي أدريان مانارينو 6 / 4 و4 / 6 و7 / 6 (7 / 4).
وتغلب الأمريكي جون إيسنر المصنف الثامن للبطولة على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6 / صفر و6 / 2 ليلتقي في الدور الثالث الأرجنتيني جيدو بيلا الذي تغلب على الأسترالي أليكس بولت 7 / 6 (7 / 5) و2 / 6 و6 / 3 .
وصعد البريطاني كايل إيدموند إلى الدور الثالث بالفوز على التشيلي نيكولاس جاري 6 / 2 و6 / صفر ، وسيلتقي في مباراته المقبلة لاعب مولدوفا ، رادو ألبوت الذي تغلب على الإيطالي فابيو فونيني 6 / صفر و7 / 6 (7 / 4).
وفاز الكرواتي مارين سيليتش المصنف العاشر للبطولة على الصربي دوسان لايوفيتش 6 / 3 و6 / 4 ليلتقي في مباراته المقبلة الكندي دينيس شابوفالوف الذي فاز على الأمريكي ستيف جونسون 6 / 3 و6 / 4 .
كذلك تأهل الروسي دانيي ميدفيديف إلى الدور الثالث بالفوز على الأمريكي ماكنزي ماكدونال د 7 / 5 و6 / صفر وسيلتقي الصربي فيليب كرايينوفيتش الذي تغلب على البلجيكي ديفيد جوفين 6 / 3 و6 / 3 .
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