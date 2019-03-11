سيرينا وليامز تنسحب وهاليب تتأهل للدور الرابع ببطولة إنديان ويلز للتنس

اضطرت نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز للانسحاب خلال مباراتها أمام الإسبانية جاربين موجوروزا مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) في الدور الثالث من بطولة إنديان ويلز ، بسبب معاناتها من وعكة صحية.

وجاء انسحاب وليامز 37/ عاما/ ، التي احتفلت يوم الجمعة الماضي بمرور 12 شهرا على عودتها للملاعب بعد فترة غياب بسبب عملية وضع ابنتها، رغم البداية القوية التي حققتها في المباراة أمام موجوروزا.

وعانت وليامز من صعوبة في التنفس واستدعت مدربها خلال المجموعة الثانية من المباراة، لكنها لم تتمكن من مواصلة اللعب لتعلن انسحابها وتهدي

بطاقة التأهل إلى موجوروزا المتوجة مرتين في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وقالت سيرينا عقب المباراة: "قبل المباراة لم أكن أشعر بحال جيد ، وكان الأمر يزداد سوءا مع مرور كل ثانية ، فقد عانيت من دوار وإرهاق شديدين... ربما كانت النتيجة تشير إلى أنني حققت بداية جيدة ، ولكنني لم أكن على ما يرام جسديا."

وأعلنت وليامز ، الحائزة على 23 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى ، انسحابها عندما كانت موجوروزا متقدمة 6 / 3 و1 / صفر.

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وقالت موجوروزا "ليس من الجيد أبدا أن أرى لاعبة في حالة سيئة على الملعب ، لذلك أتمنى رؤيتها مجددا في وقت قريب وبحالة جيدة."

وتلتقي موجوروزا في دور الستة عشر الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة السابعة للبطولة، والتي تأهلت بالفوز على البريطانية جوهانا كونتا 7 / 5 و6 / 4 .

وصعدت النجمة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية للبطولة، إلى دور الستة عشر بالفوز على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 7 / 6 (7 / 3) و7 / 5.

وتلتقي هاليب في مباراتها المقبلة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي تأهلت بالفوز على اللاتفية ايلينا أوستبنكو 4 / 6 و6 / 3 و6 / 4 .

وتأهلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا بالفوز على الأسترالية داتريا جافريلوفا 7 / 5 و6 / 4 ، وستلتقي الأسترالية آشليه بارتي التي فازت على الأمريكية جينيفر برادي 6 / 3 و6 / 2 .