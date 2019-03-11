بدء العد التنازلي لرحيل سولاري عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الاثنين أن الفوز الكبير (4 / 1) الذي حققه نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أمس الأحد على مضيفه بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني "الليجا" أضفى شيئا من الهدوء على الأجواء داخل النادي الملكي، ولكنه لم يحمل أخبارا جديدة تتعلق بمستقبل المدير الفني للفريق، الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رحيل سولاري عن منصبه بات أمرا محسوما لا يرقى إليه أي شك، وأن نتائج ريال مدريد في الوقت الحالي في الدوري الإسباني ستكون غير مؤثرة على مصير هذا المدرب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، اتخذت قرارا نهائيا بالإطاحة بسولاري، ولكنها أرجأت الإعلان عن هذا الأمر حتى يصلها ردود من المدربين المرشحين لتولي المهمة الفنية للفريق الكروي الأول، بدءا من الموسم القادم، ويأتي على رأس هؤلاء المرشحين الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو.

ومن المنتظر خلال الفترة القصيرة المقبلة أن يعلن ريال مدريد عن اسم مدربه الجديد الذي سيتولى إدارة الفريق فنيا في الموسم المقبل.