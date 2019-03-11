رسميا..تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لـ20 مارس بعد موافقة الجبلاية

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدورى التى كان مقررا لها يوم 14 مارس الجارى إلى 20 من نفس الشهر.

جاء قرار اللجنة بعد طلب نادى الزمالك تأجيل اللقاء بسبب ارتباطه بمباراة نصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية يوم الأحد المقبل، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة وخافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الذى رحب بتأخر انضمام ثلاثى الزمالك طارق حامد ومحمود علاء ومحمود جنش لمعسكر الفراعنة إلى يوم 20 مارس بعد المباراة.

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