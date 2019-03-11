شكرا لقرائتكم كيمبمبي: لعبنا باسترخاء أمام مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - فرنسا- رويترز | منذ 23 ساعة في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 17:35

قال مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي إن الاسترخاء والشعور بالرضا الزائد عن النفس وراء خروج بطل فرنسا أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وحقق يونايتد واحدة من أكبر مفاجآت دوري الأبطال بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفا من ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، ليفوز يونايتد 3-1 في باريس يوم الأربعاء ويتأهل الفريق الإنكليزي إلى دور الثمانية بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

وكان سان جيرمان، الذي فاز 2-صفر في أولد ترافورد في ذهاب دور الستة عشر، في طريقه إلى الوصول إلى دور الثمانية قبل أن يحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد كيمبمبي، وقال كيمبمبي في رسالة عبر موقع يوتيوب "تفسيري أننا شعرنا باسترخاء كبير بعد مباراة الذهاب في أولد ترافورد. لم يكن هذا نفس فريق باريس سان جيرمان"، وأصبح سان جيرمان أول فريق يتقدم 2-صفر خارج أرضه ذهابا ثم يودع المسابقة في دوري الأبطال.