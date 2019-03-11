شكرا لقرائتكم فيتا يرمي الأهلي في دوامة الحسابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 23 ساعة في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 17:37

دخل الأهلي المصري في دوامة الحسابات الشائكة إثر سقوطه المفاجئ أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولى بهدف من دون مقابل في المرحلة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، إذ تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف شبيبة الساورة الجزائرى الذي تصدر المجموعة برصيد 8 نقاط بعد فوزه على سيمبا التنزاني في الجولة ذاتها بهدفين من دون مقابل ، وبات الفوز على الفريق الجزائري في الجولة الأخيرة في 16 الجاري بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية الخيار الوحيد لوصيف بطل آخر نسختين في البطولة القارية للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي .



على صعيد متصل ، أصيب حارس الأهلي محمد الشناوي في مباراة فيتا كلوب بالتواء في الكاحل وسيخضع لفحوصات بعد عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد فترة غيابه ، فيما حذر الجهاز الطبي من مشاركة صانع الألعاب وليد سليمان قبل إكتمال شفاؤه لتجنب تتفاقم إصابته في الركبة التي أبعدته منذ أكثر من شهر عن المباريات المحلية والقارية ما أصاب جماهير النادي "الأحمر" بخيبة أمل خصوصا أنه أحد أبرز الأوراق الرابحة خلال المرحلة الراهنة .