شكرا لقرائتكم عيسى الدوسري ينجح في إنهاء باها دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبدالله جمعة | منذ يوم في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 15:28

نجح سائق فريق ـ إي دي ـ السعودي للسباقات عيسى الدوسري من إنهاء رالي دبي الصحراوي 2019 والذي يمثل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية "باها" بنجاح، بعد أن وصل إلى خط النهاية، متغلبًا بذلك على الصعوبات والعطل الفني في عصا المحور الأمامي بالمرحلة الأولى من السباق.



ولم تخل مشاركة عيسى الدوسري وملاحه الإماراتي علي حسن من الصعوبات، إلا أنهما نجحا من إكمال المرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 201 كيلو متر، حيث تسبب العطل لتراجع مركزه إلى الـ15 من أصل 27 سيارة و46 دراجة نارية.

من جانبه، أكد الدوسري أن الأعطال التي لا حقته في المرحلة الأولى حالت دون تحقيقه مركزًا متقدمًا، ويعود السبب إلى أن راليات الباها تكون قصيرة ويصعب فيها التعويض، وقال: "معنوياتنا مرتفعة، وتعامل فريقنا مع العطل بكل احترافية، وتمكن من إصلاحه والدخول في اليوم الثاني، ونجحنا في المنافسة على المراكز الأولى، إلا أن الضغوط علينا كانت أكبر".