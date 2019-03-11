موقف الشناوى وإكرامى ورمضان صبحى من مواجهة الساورة الجزائرى...

جدة - عمرو شويل حالة من الجدل الكبير يعيشها الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى قبل مواجهة شبيبة الساورة، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى آخر جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى يحتاج الأهلى للفوز بها لضمان التأهل للدور التالى.

الأزمة التى يواجهها الأهلى تتمثل فى إصابة الحارسين محمد الشناوى وشريف إكرامى بإصابات تحول بنسبة كبيرة عن تواجدهما مع الفريق، ليصبح على لطفى هو الحارس الوحيد الذى سيتواجد فى قائمة مواجهة شبيبة الساورة.

مصدر بالأهلى كشف لسوبر كورة الموقف بالكامل، مؤكداً أن هناك استحالة فى تجهيز شريف إكرامى ليتواجد على دكة البدلاء، مشدداً على أن الأمر يمثل مخاطرة كبيرة، وقد يتسبب الأمر فى تفاقم إصابة اللاعب.

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فى الوقت الذى أكد المصدر أن فرصة محمد الشناوى فى اللحاق بالمباراة لازالت قائمة، مؤكداً أن الحارس الدولى سيجرى أشعة، وفى حالة أن أثبتت إصابته بتمزق سيتم استبعاده من المباراة، أما فى حالة أن أثبتت إصابته بالتواء فقط سيتواجد على دكة الأهلى أمام الساورة بعد تجهيزه من الناحية الطبية.

وأضاف المصدر أنه فى حالة التأكد من عدم لحاق الشناوى وإكرامى بالمباراة، سيتم تجهيز عدد من اللاعبين فى التدريبات القادمة ليقود أحدهم بحراسة مرمى الفريق حال تعرض على لطفى للإصابة أو الطرد خلال المباراة، كاشفاً أن الخيار الأقرب هو رمضان صبحى.