شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفقد 6 لاعبين من الأساسيين أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب سداسى الإسماعيلى محمود متولى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم وعبد الرحمن مجدى وأيمن رجب ومدحت فقوسة عن مواجهة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار الجولة الــ25 من عمر الدورى المحلى بسبب الإصابة. ويجرى تجهيز متولى ومجدى لمباراة الأفريقى التونسى المحدد لها السبت المقبل فى الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فيما سيغيب إبراهيم عن المواجهة القارية، بينما يغيب عبد الرحمن مجدى عن مباراة سموحة بعد الحصول على الانذار الثالث، فيما تم استبعاد ايمن رجب ومدحت فقوسة لاسباب فنية. ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات فى المسابقة المحلية من أجل التقدم تدريجيا بجدول الترتيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يفقد 6 لاعبين من الأساسيين أمام سموحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.