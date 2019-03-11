شكرا لقرائتكم بعد التراجع.. الزمالك يحجز تذاكر السفر إلى الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى مسئولو الزمالك، من إجراءات حجز تذاكر السفر إلى الجزائر يوم الجمعة القادم، بعد التراجع عن استقدام طائرة خاصة للفريق الأبيض، استعداداً لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المحدد لها الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويسافر الزمالك فى التاسعة من صباح الجمعة القادمة على أن يعود إلى القاهرة، يوم الاثنين المقبل، وذلك قبل مواجهة المقاولون العرب بـ48 ساعة التى ستقام الأربعاء بعد القادم 20 مارس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

ويعتلى الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى بتر أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.