جون أنطوى يقود هجوم المقاصة.. وباولو للداخلية...

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جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الداخلية، التى تنطلق فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين، بإستاد الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة 26 لمسابقة الدورى الممتاز. وضم التشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقى لخط الدفاع أحمد محسن – محمد تونى – صلاح ريكو – ميدو جابر - صلاح عاشور لخط الوسط جون أنطوى فى الهجوم. وعلى دكة البدلاء: محمود حمدى حارس مرمى – محمد دبش – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – باولن فوافى – محمد رمضان – شيميلس بيكلى وجاء تشكيل الداخلية كالتالى: Advertisements فى حراسة المرمى: محمد صبحى فى خط الظهر: أحمد عبد الموجود ـ محمود شديد قناوى ـ إبراهيم أبو اليزيد ـ رشاد فاروق فى خط الوسط: إيمانويل ايجيبتور ـ محمد جمال ـ كيفين ـ سمير فكرى ـ عبد العزيز السيد فى خط الهجوم: حسام باولو ويعتبر أيمانويل أيجيبتور أحدث العائدين إلى صفوف الداخلية بعد الشفاء من الإصابة التى تعرض لها، بالإضافة إلى محمد مخوف العائد بعد رفع الايقاف، وهو ما يمثل إضافة قوية للداخلية قبل المباراة المرتقبة. ويدخل المقاصة مباراة اليوم، برصيد 38 نقطه فى المركز الخامس بجدول الدورى.

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