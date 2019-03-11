الشناوى يخضع لفحص طبى لتحديد موقفه من مباراة شبيبة الساورة...

جدة - عمرو شويل يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، لفحص طبى تحت إشراف اللجنة الطبية برئاسة أحمد عبد العزيز، ويحدد الفحص الطبى، الذى يجريه اللاعب برنامجه التأهيلى والعلاجى من الإصابة، التى تعرض لها فى مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة فى الكونغو أثبتت إصابته بالتواء فى الكاحل، ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى يوم السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.