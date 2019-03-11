شكرا لقرائتكم شيلونجو ومارشال وبامبو على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء ببطولة الدورى الممتاز. وجاءت القائمة كالتالى: فى حراسة المرمى محمد مجدى، محمد فوزى، وفى الدفاع طارق طه، علاء عبد العظيم، محمد هاشم، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، أحمد أيمن، وفى الوسط عماد حمدى، إبراهيم عبدالخالق، محمود عبدالعاطى “دونجا”، محمد صادق، كريم بامبو، وجيه عبدالحكيم، محمد الضرف، محمد الشامى، أما الهجوم فبه بنسون شيلونجو، أودا مارشال، ويحيى زايد.

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