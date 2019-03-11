شكرا لقرائتكم ميسى يتصدر قائمة الهدافين فى الـ بيج 5... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى قائمة الهدافين فى دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5"، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 26. وسجل ميسى هدفاً فى فوز برشلونة على رايو فاليكانو بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا". Advertisements ويحتل كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى المركز الثانى بـ 24 هدفاً، بينما يحتل كوالياريلا نجم سامبدوريا الإيطالى المركز الثالث فى قائمة الهدافين فى دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" برصيد 20 هدفاً. ويأتى بيونتيك نجم ميلان الإيطالى وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى فى المركز الثالث برصيد 19 هدفاً، يليهم سيرجيو أجويرو هداف الدورى الإنجليزى برصيد 18 هدفاً، ثم لويس سواريز مهاجم برشلونة ومحمد صلاح نجم ليفربول وهارى كين قائد توتنهام وأوباميانج لاعب أرسنال وكافانى مهاجم باريس سان جيرمان وروبيرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ، وزاباتا لاعب أتلانتا الإيطالى، ونيكولاس بيبى لاعب ليل الفرنسى برصيد 17 هدفاً.

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