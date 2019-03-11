شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يشكر اتحاد الكرة على تأجيل مباراة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أعضاء اتحاد الكرة المصرى على مساندتهم للزمالك فى مشواره الأفريقى، وخص رئيس النادى بشكر كلا من حازم إمام وأحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى. أكمل مرتضى منصور فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن اتحاد الكرة وافق على تأجيل مباراة الأبيض أمام المقاولين العرب ضمن مباريات الدورى الممتاز، والتى كان المقرر لها يوم الخميس المقبل لتقام يوم 20 مارس لما بعد لقاء الزمالك بالكونفدرالية أمام نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية. Advertisements يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط.

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