شكرا لقرائتكم الإيطالى دانيلى أورساتو حكما لمباراة بايرن ميونخ وليفربول بالأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، قرر تعيين الحكم الإيطالى دانيلى أورساتو لإدارة المباراة المرتقبة التى تنتظر العملاق البافارى أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح بعد غد الأربعاء بملعب "أليانز أرينا"، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا. كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين بملعب "أنفيلد" معقل نادى ليفربول، انتهت بالتعادل السلبى. Advertisements ويكفى ليفربول التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بينما يكفى بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ16. دانيلى أورساتو أدار مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزى وباريس سان جيرمان الفرنسى، التى أقيمت بملعب "أولد ترافورد" فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2 – 0.

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