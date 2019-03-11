شكرا لقرائتكم عادل طعيمة: الأهلى قادر على الفوز أمام شبية الساورة وحسم التأهل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عادل طعيمة نجم النادى الأهلى السابق، أن كل الاحتمالات واردة فى عالم كرة القدم، مؤكداً أن الأهلى قادر على الفوز أمام شبيبة الساورة الجزائرى وحسم تأشيرة التأهل كأول المجموعة فى دورى أبطال أفريقيا.

وشدد عادل طعيمة على أن وجود أحمد فتحى فى وسط الملعب أمر ضرورى إذا كان الفريق الأحمر يطمح فى حصد ثلاث نقاط مصيرية لما يتمتع به الجوكر من خبرات وقدرة على قيادة الفريق وتوجيه زملائه خلال المباراة، مشيراً إلى أن الأهلى افتقد للاعب الذى يقوم بهذا الدور القيادى أمام فيتا كلوب.

وأضاف نجم الأهلى السابق، أن مروان محسن الأكثر جاهزية لقيادة هجوم الفريق الأحمر بسبب حساسية المباريات والتى يفتقدها أزارو العائد مؤخراً من الإصابة، حيث سيكون وجود الدولى المغربى على دكة البدلاء ورقة رابحة أكثر من الدفع به فى بداية المباراة.

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طعيمة أكد أن سوء النتائج للمارد الأحمر خارج الديار يرجع لقلة الخبرات الأفريقية لمارتن لاسارتى مدرب الأهلى، الذى مازال جديداً على الأجواء الصعبة فى القارة السمراء، وبالإضافة لتراجع مستوى اللاعبين، وسوء الحظ بعدما أهدر الأهلى 5 أهداف مؤكدة.

وعن أزمة حراسة المرمى بسبب اصابة الشناوى وشريف إكرامى، أشار طعيمة إلى أن الشناوى سيكون بمقدوره اللحاق بالمباراة المرتقبة ولن تكون هناك أزمة، مضيفاً أن على لطفى أيضاً قدم مستوى مبهر خلال مباراة فيتا كلوب ولا يسأل عن الهدف الذى سكن شباكه.

ويواجه النادى الأهلى شبيبة الساورة فى ختام دور المجموعات فى برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج الأحمر للفوز بأى نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.