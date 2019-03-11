شكرا لقرائتكم حميد أحداد يبحث عن هروب آمن من عقوبة الإيقاف على الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الاعتذار لرئيس نادى الزمالك بعد قيامه بالوقوف على الكرة فى مباراة الامس أمام جورماهيا الكينى.

وكان رئيس نادى الزمالك قرر توقيع عقوبة على حميد أحداد المهاجم المغربى بعد وقوفه على الكرة فى مباراة جورماهيا الكينى الأخيرة فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

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وشدد رئيس النادى فى تصريحاته على أنه سيتم خصم 300 ألف جنيه من اللاعب بعد وقوفه على الكرة فى اللقاء.

ويستعد الزمالك للقاء نصر حسين داى الجزائرى المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل.