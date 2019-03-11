لاسارتى يتسلم تقريرا فنيا وطبيا عن غائبى الأهلى عن مواجهة فيتا كلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، تقريراً فنياً عن اللاعبين الذين غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي فى دورى أبطال أفريقيا، ويتسلم لاسارتى غدا الثلاثاء أيضا تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية. ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى السبت المقبل فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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