ميدو جابر وأنطوى يقودان هجوم المقاصة أمام الداخلية وبيكلى وفوافى على الدكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الداخلية، التي تنطلق في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين، باستاد الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة 26 لمسابقة الدورى. وضم التشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – محمد دسوقى لخط الدفاع أحمد محسن – محمد تونى – صلاح ريكو – ميدو جابر - صلاح عاشور لخط الوسط Advertisements جون أنطوى فى الهجوم. وعلى دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمي – محمد دبش – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – باولن فوافي – محمد رمضان – شيميلس بيكلى. ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 38 نقطة فى المركز الخامس بجدول الدورى.

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