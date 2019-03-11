شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستبعدين الستة فى الإسماعيلى من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب سداسى الإسماعيلى محمود متولى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم وعبد الرحمن مجدى وأيمن رجب ومدحت فقوسة عن مواجهة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار الجولة الــ25 من عمر الدورى المحلى بسبب الإصابة. Advertisements ويجرى تجهيز متولى ومجدى لمباراة الأفريقى التونسى المحدد لها السبت المقبل فى الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فيما سيغيب إبراهيم عن المواجهة القارية، بينما يغيب عبد الرحمن مجدى عن مباراة سموحة بعد الحصول على الإنذار الثالث، فيما تم استبعاد أيمن رجب ومدحت فقوسة لأسباب فنية. ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات فى المسابقة المحلية من أجل التقدم تدريجيا بجدول الترتيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المستبعدين الستة فى الإسماعيلى من مواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.