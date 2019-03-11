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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. 7 أرقام لـ"الداخلية والمقاصة" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المصرية المتابعة للدورى الممتاز المواجهة المرتقبة بين فريقى الداخلية ومصر المقاصة فى الثالثة عصر اليوم على ملعب استاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.
يسعى فريق الداخلية لإخماد نغمة التعادلات التى تسيطر على نتائجه باحثاً عن حصد النقاط الثلاث، بينما يطمح مصر المقاصة فى الفوز لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للتقدم فى مراكز الدورى و الدخول فى المربع الذهبى مجددا.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الداخلية والمقاصة" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى..
المقاصة و الداخلية
آخر ظهور لمصر المقاصة فى الدورى
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