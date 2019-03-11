فيديو.. فحص طبى للشناوى بعد عودة الأهلى إلى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، لفحص طبى تحت إشراف اللجنة الطبية، ويحدد الفحص الطبى الذى يجريه اللاعب برنامجه التأهيلى والعلاجى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولى.
وكان اللاعب أجرى أشعة فى الكونغو أثبتت إصابته بالتواء فى الكاحل، ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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