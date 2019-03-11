شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحجز تذاكر السفر للجزائر والعودة قبل مواجهة المقاولون بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مسئولو الزمالك من إجراءات حجز تذاكر السفر إلى الجزائر يوم الجمعة القادم، بعد التراجع عن استقدام طائرة خاصة للفريق الأبيض، استعداداً لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المحدد لها الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويسافر الزمالك فى التاسعة صباح الجمعة المقبل على أن يعود إلى القاهرة الاثنين المقبل، قبل مواجهة المقاولون العرب بـ48 ساعة التى ستقام الأربعاء بعد المقبل 20 مارس على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

ويعتلى الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، يحل فيها الزمالك ضيفاً على نصر حسين داى بالجزائر فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.