شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. باولو يسجل للداخلية فى شباك المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق مصر المقاصة مع الداخلية فى الثالثة عصر اليوم، على استاد كلية الشرطة، بالجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى.

وكانت آخرمباراة جمعت الفريقين فى 30 سبتمبر الماضى، بالجولة التاسعة من المسابقة المحلية باستاد المقاولون العرب، وانتهت بفوز الداخلية بهدف دون رد أحرزه حسام باولو فى الدقيقة 39 من أحداث المباراة.