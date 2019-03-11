شكرا لقرائتكم خبر عن اجيري والجهاز المعاون يحصلون علي مكافأة الفوز على تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة خافير اجيري ، مكافأة الفوز علي تونس بنتيجة ٣/٢ في المباراة التي جرت بين الفريقين ، في الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا والتي اقيمت ببرج العرب بالاسكندرية ، وقدرها ٢٤ الف جنيه للخواجة حيث يحصل علي ضعف مكافأة اللاعبين وذلك قبل الدخول في المعسكر الجديد الذي ينطلق يوم ١٧ مارس الجاري ويتخلله مباراتين امام النيجر ونيجيريا.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قرر صرف 132 ألف جنيه لـ11 لاعبا فى معسكر منتخب مصر المقبل، ويحصل اللاعبون الـ11 على مكافأة الفوز على تونس ، حيث تنص اللائحة على حصول كل لاعب على 12 ألف جنيه فى حالة الفوز داخل الأرض، وتنص اللائحة على حصول لاعبى المنتخب الوطنى على 16 ألف جنيه حال الفوز خارج مصر، و8 آلاف جنيه حال التعادل خارج الأرض، مع إلغاء مكافأة التعادل داخل الأرض، على أن يحصل اللاعبون والجهاز الفنى على إجمالى هذه المكافآت مجمعة بعد التأهل لأمم أفريقيا 2019.. واللاعبون الـ11 هم: محمود جنش وطارق حامد ومحمد الننى وتريزيجيه وعلى غزال ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور وإسلام جابر وصلاح محسن، بينما لن يحصل باقى اللاعبين على المكافأة لعدم وجودهم فى معسكر مباراة تونس خاصة وأن أجيرى ضم عدد كبير من اللاعبين الجدد لمعسكر مباراة النيجر وعلى رأسهم كريم حافظ وعمار حمدى وأحمد فتوح ونبيل دونجا ومصطفى محمد.