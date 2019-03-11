شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: الأهلي سيفوز على الساورة بأكثر من هدفين.. وأزارو الأصلح للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع ربيع ياسين، نجم النادى الأهلي السابق، فوز المارد الأحمر على شبيبة الساورة الجزائرى بأكثر من هدفين، مشيراً إلى أن المارد الأحمر اعتاد على اللعب تحت الضغط وفى هذه الأوقات يظهر معدن اللاعبين.

وعن العروض السيئة خارج الأرض، قال ربيع ياسين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن التوفيق لم يحالف الفريق الأحمر فى مباراتى سيمبا وفيتا كلوب، حيث كان الأهلي قريباً من الفوز، ورفض نجم الأهلي تحميل على لطفى حارس مرمى الفريق الأحمر مسئولية الهدف الذى سكن مرماه، متوقعاً عرضاً أقوى من الحارس الثالث بالفريق فى المباراة المقبلة.

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ورشح نجم الأهلي السابق وليد أزارو لقيادة الهجوم الأحمر أمام شبيبة الساورة على أن يكون مروان محسن بديلاً للمغربى، مؤكداً أن توظيف اللاعبين وقراءة أفكار المنافس والاعتماد على الفرديات والمهارات سيكون لها دور الحسم فى المباراة.

ويواجه النادي الأهلي شبيبة الساورة في ختام دور المجموعات في برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.