شكرا لقرائتكم خبر عن حكم سنغالى يدير مبارة الزمالك أمام نصر حسين داى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام نصر حسين داى الجزائرى، المقرر الأحد المقبل فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، للحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويعاونه كل من الكاميروني الفيس جوي نيجوجو ، والبوركينابي ساديو تياما.

Advertisements

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأبيض القاهرة الجمعة المقبل متجهة إلى الجزائر استعدادا للمباراة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، ويأتى بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، وسيحل الزمالك ضيفاً على نصر حسين داى بالجزائر، فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.