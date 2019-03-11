شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعداداً لمواجهة سموحة غدا، الثلاثاء، ببطولة الدورى الممتاز. وجاءت القائمة كاملة، ففى حراسة المرمى محمد مجدى، محمد فوزى، وفى الدفاع طارق طه، علاء عبد العظيم، محمد هاشم، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، أحمد أيمن، وفى الوسط عماد حمدى، إبراهيم عبد الخالق، محمود عبد العاطى “دونجا”، محمد صادق، كريم بامبو، وجيه عبد الحكيم، محمد الضرف، محمد الشامى، أما الهجوم فبه بنسون شيلونجو، أودا مارشال، ويحيى زايد.

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