شكرا لقرائتكم خبر عن فوافى وبيكلى يسافران لبلادهما عقب مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر الثنائى باولن فوافى وشيمس بيكلى، لاعبا مصر المقاصة، إلى بلادهما مدغشقر وإثيوبيا عقب لقاء فريقهما اليوم أمام الداخلية فى الجولة الـ26 للدورى فى اللقاء المقرر بينهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية. وينضم اللاعبان لمعسكر بلادهما الذى يستعد للمواجهة الأخيرة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وكان منتخب مدغشقر حسم صعوده لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بجانب السنغال بعد وصوله للنقطة الـ12، بينما تأزم موقف إثيوبيا الذى يحتل الترتيب الثالث بمجموعته برصيد 4 نقاط.

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