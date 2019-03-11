القنوات الناقلة لمباراة الزوراء العراقي و الوصل الإماراتي اليوم الأحد 11 مارس| يلا شوت موعد مباراة...

بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا

يقوم فريق الزوراء بالخوض في أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في العراق، وسوف يقوم فريق الزوراء بإستضافة الوصل الإمارات، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، اليوم الاثنين في كربلاء بالمجموعة الأولى .

بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا

والجدير بالذكر معرفته أن فريق الوصل يتصدر الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1: 0 على النصر السعودي في الجولة الأولى، كما تعادل الزوراء في مباراته السابقة بدون أهداف مع زوب آهان الإيراني .

بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا

ويسعى الجهاز الفني للوصل، بقيادة الروماني لورينتي ريجيكامب، إلى العودة بنتيجة إيجابية، تضمن له البقاء على القمة، استثماراً للحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق حالياً منذ توليه المسؤولية، ورغبة جميع لاعبيه في تحسين صورتهم في النصف الثاني من الموسم، ويسعي الاعبين خاصة الشباب والغائبين عن المشاركة بتقديم مستوى متميز في المباراة ، ونجحوا في فرض تفوقهم على منافس أكثر خبرة .

بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا

تبُث مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي ، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، وسوف تذاع مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 4.