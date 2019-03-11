الوصل والزوراء بث مباشر.. مشاهدة مباراة الوصل ضد الزوراء بث مباشر فى دورى ابطال اسيا .. بث مباشر...

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ننقل اليكم بث مباشر مباراة الوصل والزوراء على الهواء مباشرة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الوصل والزوراء بث مباشر ماي كورة وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العراق ومكة المكرمة وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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