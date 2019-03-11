مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين اليوم...

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، نحن على موعد اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي فريق الوصل الإماراتي نظيره فريق الزوراء، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الوصل والزوراء اونلاين.

مباراة الوصل والزوراء بث مباشر

كورة لايف مباراة الوصل والزوراء بث مباشر، يسعي كل من الفريقين لتحقيق الفوز في أول لقاء يجمعهم في دوري الأبطال، ويحتل الوصل الإماراتي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 20 نقطة،ـ أما عن فريق الزوراء فأنه يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 36 نقطة، لن يكون اللقاء هذا سهلاً أبداً لننتظر من سيحسم اللقاء لصالحه، يلا شوت مباراة الوصل والزوراء بث مباشر.

موعد مباراة الوصل والزوراء

ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرةـ،ـ والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تنقل قناة بي ان سبورت 4 اللقاء على شاشتها، وسوف يعلق المعلق سوار الذهب على المباراة.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء