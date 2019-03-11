live بث مباشر مباراة النصر وذوب آهن اصفهان yalla shoot| مباراة النصر وذوب آهن اصفهان بث مباشر كورة...

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بث مباشر مباراة ذوب آهن اصفهان والنصر كورة ستار كورة أون لاين النصر وذوب آهن اصفهان yalla shoot كورة جون مباراة ذوب آهن اصفهان والنصر الاسطورة بث مباشر ذوب آهن اصفهان والنصر ماتش ذوب آهن اصفهان والنصر بث مباشر، وتُشير الإحصائيات إلى عدم استطاعة النصر النصر الفوز على ذوب آهن في أية مباراة من المباريات السابقة التي تقابلا فيها، حيث تعادل معه في مباراتين وخسر في ثلاثة مباريات كاملة، وتُعد مباراة اليوم مهمة للنصر حتى يستطيع الرجوع مرة أخرى للبطولة واستعادة ثقة الجماهير.

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